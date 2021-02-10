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Соратника Навального объявили в межгосударственный розыск и потребовали заочно арестовать

Волков также объявлен в межгосударственный розыск - это значит, что его будут искать на территории СНГ

Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте соратника Алексея Навального Леонида Волкова, которому вменяется вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. Соответствующие материалы поступили 10 февраля в Басманный суд Москвы, сообщила пресс-служба суда.

Волков также объявлен в межгосударственный розыск - это значит, что его будут искать на территории СНГ. Сам оппозиционер находится в одной из европейских стран, отмечает "Новая газета". В связи с объявлением Волкова в розыск следователь просит арестовать политика на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции в Россию.
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