CМИ: В Мьянме полиция стреляет по протестующим боевыми патронами
Во время разгона протестующих против военного переворота была ранена в голову женщина. Людей разгоняют, используя водометы, резиновые пули и боевые патроны.
В столице Мьянмы Пусть Пий Тау проходят протесты против военного переворота в стране. Во время разгона демонстрантов во вторник, 9 февраля, была ранена женщина, которая сейчас находится в критическом состоянии, пишет ВВС.
Полиция разгоняла протестующих водометами. Также полицейские использовали резиновые пули и боевые патроны.
Были ранены и другие демонстранты. О жертвах пока ничего не известно.
На акции протеста в стране вышли десятки тысяч людей, несогласных со свержением 1 февраля демократически избранного правительства. Премьер Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин были арестованы.
11:32 10/02/2021
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