Стратегия победы опубликована на сайте belarusvision.org





Эта стратегия объединяет действия всех демократических сил: Офиса и Кабинета Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало и партнерских инициатив, пише т Белсат.





У каждой модели свои инструменты и компетенции, и каждая структура разработала свои проекты, которые разными методами позволяют прийти к поставленной цели – переговорам о новых выборах.





На странице обозначены ресурсы двух сторон – финансовые, человеческие и морально-психические, но они совершенно разные.





«Мы все делаем правильно и поэтому продвинулись так далеко. С одной стороны, с нами – большинство: и люди внутри Беларуси, и страны-партнеры. С другой стороны, против нас очень тесно выстроенная автократия. У нас буквально нет доступа к телевидению, нет партий и фракций, практически все точки принятия решений в стране подчинены одному человеку. Мы не боремся со старой системой с помощью новой – мы строим свою систему буквально с нуля», – говорится в стратегии.





Согласно плану Тихановской, белорусский народ уже прошел половину пути к намеченной цели – новым президентским выборам.

Скрин со страницы belarusvision.org

Согласно стратегии рабочим предлагается вступать в стачки и независимые профсоюзы или помогать товарищам, которые уже в стачке. Госслужащим – присоединяться к итальянской забастовке и начинать коллективно давить на вышестоящее начальство. Работникам образования – не показывать школьникам и студентам идеологические материалы, проводить беседы о правах человека и демократических ценностях, а всем остальным – поддерживать боевой дух, распространять правдивую информацию и личные истории, продолжать «креативную партизанку» и использовать все способы несотрудничества с режимом.





По плану стратегии в феврале планируется усиление компаний по ресурсам, в марте – новая волна уличной активности. С апреля ожидается прекращение поддержки режима Лукашенко его сторонниками, а май станет ключевым сроком начала диалога с властью: международные партнеры, включая ЕС, США, Россию вынуждают власти сесть за стол переговоров, демократические силы и режим формируют переговорные группы, цели переговоров учитывают требования большинства белорусов.

Победой согласно плану будет считаться:

свобода всех политзаключенных

старт переговоров до конца мая

честные прозрачные выборы

демократическая Беларусь как результат.

Также каждый может высказать свое мнение и внести свои предложения к данной стратегии и написать в чат-бот Офиса Светланы Тихановской.





Между тем, в рамках общей стратегии НАУ предлагает свой план Белорусского освобождения в два этапа.





Первый этап – это масштабное давление на режим и мобилизация общества: «объединим наши усилия с сегодняшнего дня и весной 2021 года». Второй этап – адекватный ответ на преступления диктатуры в формате, к которому будет готово общество. Активное общественное сопротивление и возвращение демократических сил в страну.

НАУ предлагает реализовать проекты по направлениям:

экономическое давление

внешнеполитическое давление

противодействие пропаганде

переход чиновников на сторону народа

активные действия силовиков на стороне народа.

Одновременно с давлением по всем направлениям НАУ предлагает провести Цифровой референдум, после которого по подсчетам голосов будет проведен Республиканский референдум с независимым составом ЦИК, или активное общественное сопротивление режиму как адекватный ответ на преступное удержание власти силовыми методами, – говорится в плане народного антикризисного управления.