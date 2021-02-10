Chatham House: Большинство белорусов не поменяло отношения к Путину в последнее время
У большинства белорусов в последнее время отношение к Владимиру Путину не поменялось. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Британский исследовательский центр Chatham House.
Опрос, в котором приняло участие 926 респондентов, проводился среди городских жителей Беларуси.
Результаты исследования представил для белорусской аудитории
В частности, в ходе опроса белорусам был задан вопрос: «За последнее время ваше отношение к Владимиру Путину улучшилось, ухудшилось или не изменилось?»
52,1% респондентов сообщило, что их отношение к Путину не изменилось. 8,4% сообщило, что отношение к российскому президенту улучшилось. Однако 39,5% опрошенных сообщили об ухудшении отношения к Владимиру Путину.
Также у респондентов спросили: «После событий августа 2020 года Беларусь под управлением Александра Лукашенко получила от Российской Федерации кредиты на несколько миллиардов долларов. На ваш взгляд, в случае приходов лидеров протеста к власти в Беларуси, должна или не должна Беларусь рассчитываться с Российской федерацией по этим кредитам?»
Большинство - 60,7% опрошенных высказали мнение, что страна должна оплачивать свои долги в перспективе. Однако 39,3% к этой идее отнеслись отрицательно.
11:05 10/02/2021
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