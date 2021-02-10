Политолог - о ВНС: «Это будет панихида по эпохе Лукашенко»





«Это будет срежиссированный спектакль одного актера, где он будет солировать на сцене перед 2,7 тысячи человек», - считает Дмитрий Болкунец.





«Лукашенко проиграл президентские выборы, для него это демонстрация того, что у него есть электорат. Я даже полагаю, что ему будут минут пять хлопать стоя. У нас это любят», - иронизирует политолог.





Прорывных идей политолог от этого собрания не ждет.





«В возрасте 66 лет люди не способны на прорывные технологии и идеи для развития. Это будет такое выступление за упокой, панихида по эпохе Лукашенко. Я также не жду, что Лукашенко озвучит модели ухода из власти, потому что он не тот человек, чтобы от нее добровольно отказываться. Он будет за нее держаться посиневшими пальцами, пока они не почернеют. А в августе он вообще рассказал, что уйдет из политики, только если его убьют», - напомнил собеседник НСН.





«Он будет говорить о планах на пятилетку, которые, как обычно, не выполнятся, обвинять врагов, которые устроили вокруг него заговор, обвинит Польшу и Украину. Про Россию ничего не скажет, она его спасла от полной катастрофы. А так это будет традиционное собрание и никаких серьезных идей на нем не прозвучит», - уверен политолог.





«На самом деле король голый и этот голый король будет выступать на сцене. Тем более, что большинство участников этого собрания придет на него отнюдь не добровольно, это в основном чиновники, которые прямо зависят от действующей власти», - полагает Болкунец.