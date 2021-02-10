



24 декабря Могилевский районный суд признал Володара Цурпанова виновным в оскорблении двух судей и наказал тремя годами ограничения свободы в учреждении открытого типа. Для отбывания «химии» Департамент исполнения наказаний определил активисту райцентр Круглое.





Чем известен Володар Цурпанов





Активист оппозиции с конца 1980-х годов.





Руководил областной организацией Партии БНФ.





В 1997-м голодал 10 дней в изоляторе. Из голодовки выходил в больнице.





В августе 2020-го добился встречи с руководителями городской и областной исполнительной власти, довел им требования «улицы» и пытался убедить встретиться с протестующими.





1 сентября на линейке в 43-й могилевской школе призвал педагогов, которые работали в участковых комиссиях, покаяться за фальсификацию выборов. Его задержали и осудили на 20 суток административного ареста.





Всего за четыре месяца протестов провел в неволе 43 дня.





10 дней держал сухую голодовку, протестуя против незаконного заключения. Был госпитализирован.





«Профилактический учет рассматривает как психологическое давление на осужденного»

Володар Цурпанов прибыл в Круглое для отбывания «химии» 5 января, а 8-го его уже поставили на профилактический учет. На кровать осужденного повесили желтую бирку с соответствующим объяснением.





Володар говорит, что основанием для профилактического учета стал его отказ подписать добровольное обязательство не нарушать правил отбывания наказания и участвовать в кружках самодеятельности, что является предпосылкой для условно-досрочного освобождения.





«Профилактический учет — это незаконный документ для служебного пользования, составленный согласно инструкциям Министерства внутренних дел, — делится своим видением ситуации Володар Цурпанов. — Понятно, что он не доступен для оценки того, что из себя представляет, а потому с правовой точки зрения его не существует».





Активист отмечает: решение о профилактическом учете принимала комиссия из семи чиновников, и они проголосовали за назначение ему особого надзора. Такое отношение к себе он рассматривает, как психологическое давление и допускает: в случае многократного нарушения условий, предусмотренных профилактическим наблюдением, ему могут заменить «химию» на колонию или тюрьму.





«Период будничности насилия не дает испытывать троту каждого нового наказания»

Правозащитные организации не признали Володара Цурпанова политзаключенным. Он говорит, что такой статус мог бы пригодиться как инструмент давления на систему. По словам активиста, он предупредил администрацию спецкомендатуры, что его задача и в заключении все та же — «будить Беларусь».





По словам Цурпанова, ему дали максимальный срок для «химии», так как «посмел унизить одну из важных институтов государства — суд».





Ситуация с наказанием, по его мнению, была затруднена и тем, что в декабре объявили о введении третьего пакета санкций, куда попала одна из могилевских судей, и как раз тогда активнее начали говорить, что чемпионата мира по хоккею в Минске не будет.





По словам Цурпанова, его жена беспокоится, что о нем забудут. Ее настораживает, что почти никто не интересуется судьбой мужа. Он успокаивает женщину тем, что «сейчас период будничности насилия, и его массовый характер не дает испытывать остроту каждого нового наказания». Активист считает, что все жертвы статьи 23.34 должны быть признаны политзаключенными.





Об условиях отбывания наказания на «химии»

Одним из условий отбывания наказания «химиков» является устройство на работу.





Цурпанов до заключения имел постоянное занятие. Частная строительная организация, в которой он работал монтажником, была готова выдать ходатайство и оставить работника в Могилеве.





По словам активиста, сама комендатура базируется на окраине города в двухэтажном здании. Горячей воды нет. В комнатах холодно. Стеклопакеты на окнах «плачут» — на всю ширину удвоения каждое утро стоит лужа.





Активист говорит, что первые дни спал в штанах, пока не дали второе одеяло. В комнате, рассчитанной на шесть человек, пока трое. Всего на Круглянской «химии» сейчас около 60 осужденных, а рассчитана она на 120.





Для сидельцев две кухни с плитами на 8 конфорок, работающих на баллонном газе. На каждом этаже по две уборные. У них по два унитаза, умывальники и душевые. Стиральную машину, как рассказали Володару, осужденные купили группой.





Днем на кроватях запрещено сидеть и лежать. Эту привилегию может разрешить только начальник спецкомендатуры, либо осужденному прописан постельный режим. Сейчас активист на 10-дневном карантине — это время отведено на адаптацию к условиям пребывания в спецкомендатуре.