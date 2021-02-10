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Глава МИД Латвии: Экстрадиции Цепкало не будет - просьба отклонена?

Требование белорусских властей об экстрадиции Валерия Цепкало должно быть отклонено, заявил заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Глава МИД Латвии: Экстрадиции Цепкало не будет - просьба отклонена?
ВЖирный (Ctrl + B)алерий Цепкало / Еврорадио
Во вторник 8 февраля стало известно, что правоохранительные органы Беларуси намерены добиваться экстрадиции Цепкало в Беларусь.  Следственный комитет страны уже направил в Генпрокуратуру документы для подготовки запроса. Цепкало обвиняют "по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере".

"Рассматриваю просьбу режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало как неприкрытую попытку мести, требование должно быть отклонено", — написал Ринкевичс на своей странице в  Twitter.

Глава МИД Латвии также отметил, что по латвийскому законодательству решение об экстрадиции принимают компетентные правоохранительные органы после оценки всех аспектов дела.

Бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало планировал участвовать в президентских выборах 9 августа, но не был зарегистрирован кандидатом в президенты. Из-за угрозы ареста 23 июля 2020 года он уехал из страны, забрав с собой детей. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие вместе с Марией Колесниковой в предвыборной кампании Светланы Тихановской. Однако накануне основного дня голосования она также покинула страну.

Накануне в эфире Еврорадио Валерий Цепкало комментировал намерения белорусских властей добиваться его экстрадиции. Политик признался, что встретил эту новость с определенной долей иронии.

Ранее Следственный комитет сообщал, что через генпрокурора отправил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича, создателя и бывшего главного редактора телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским.  

Документы уже в польской прокуратуре, и находятся на рассмотрении. Правда Протасевич, по его словам, уже около 5 месяцев живет в другой стране.
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