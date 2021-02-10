Тихановская: проект новой Конституции практически готов

"Он практически написан и скоро будет опубликован для открытого обсуждения белорусами. В ней четкое разделение властей, уменьшена роль президента, местная власть избирается, а не назначается сверху. Проголосовать за этот проект белорусы смогут во время или после новых выборов", - цитирует сообщение interfax.by





Проект Конституции готовится в рамках "открытой стратегии победы беларусов", представленной сегодня офисом Светланы Тихановской. "Эта стратегия объединяет действия всех демократических сил: Офиса и Кабинета Светланы Тихановской, Координационного совета, Народного Антикризисного Управления, штаба Цепкало, партнерских инициатив. У каждой структуры свои инструменты и компетенции, и каждая структура разработала свои проекты, которые разными методами позволяют нам прийти к общей цели – переговорам о новых выборах", - отмечается в сообщении, опубликованном в telegram-канале офиса Светланы Тихановской.





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