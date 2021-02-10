



Большинство членов Сената США во вторник проголосовали за проведение процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа, согласившись с аргументом демократов о том, что процедура импичмента президента, который уже не исполняет свои обязанности и является частным лицом, разрешена Конституцией США, сообщает «Голос Америки».





Адвокаты Трампа утверждали, что Сенат не обладает юридическими полномочиями для проведения судебного разбирательства по делу об импичменте бывшего президента.





Демократы в Палате представителей объявили Дональду Трампу импичмент за несколько дней до его официального ухода с поста, 20 января. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.





После четырехчасовых дебатов, в ходе которых обе стороны представили свои аргументы, на голосование в Сенате был вынесен вопрос о конституционности процесса импичмента президента, покинувшего свой пост. Для продолжения процесса требовалось простое большинство голосов. В итоге конституционность импичмента признали 56 сенаторов, 44 сенатора-республиканца с этим утверждением не согласились.





Шесть представителей Республиканской партии в Сенате поддержали проведение импичмента - Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми, сообщает телеканал CNN.





Сразу после этого голосования сегодняшняя сессия в Сенате завершилась. Сенаторы вновь соберутся для продолжения процесса импичмента в среду, в 12 часов дня.





У менеджеров импичмента от Палаты представителей и у команды защиты Трампа есть в распоряжении до 16 часов выступлений в течение двух дней.