+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Большинство сенаторов признали процесс импичмента Трампа конституционным

Большинство сенаторов признали процесс импичмента Трампа конституционным Шесть сенаторов-республиканцев поддержали импичмент бывшего президента.


Большинство членов Сената США во вторник проголосовали за проведение процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа, согласившись с аргументом демократов о том, что процедура импичмента президента, который уже не исполняет свои обязанности и является частным лицом, разрешена Конституцией США, сообщает «Голос Америки».

Адвокаты Трампа утверждали, что Сенат не обладает юридическими полномочиями для проведения судебного разбирательства по делу об импичменте бывшего президента.

Демократы в Палате представителей объявили Дональду Трампу импичмент за несколько дней до его официального ухода с поста, 20 января. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.

После четырехчасовых дебатов, в ходе которых обе стороны представили свои аргументы, на голосование в Сенате был вынесен вопрос о конституционности процесса импичмента президента, покинувшего свой пост. Для продолжения процесса требовалось простое большинство голосов. В итоге конституционность импичмента признали 56 сенаторов, 44 сенатора-республиканца с этим утверждением не согласились.

Шесть представителей Республиканской партии в Сенате поддержали проведение импичмента - Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми, сообщает телеканал CNN.

Сразу после этого голосования сегодняшняя сессия в Сенате завершилась. Сенаторы вновь соберутся для продолжения процесса импичмента в среду, в 12 часов дня.

У менеджеров импичмента от Палаты представителей и у команды защиты Трампа есть в распоряжении до 16 часов выступлений в течение двух дней.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]