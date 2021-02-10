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Госдепартамент США отказался сообщить, поедет ли в Минск новый посол

Представитель госдепартамента США Нед Прайс не сказал, намерена ли ехать в Минск Джули Фишер, ранее утвержденная послом в Беларуси.



Вопрос о приезде посла и о том, собирается ли она вручать верительные грамоты белорусскому президенту Александру Лукашенко или же будет общаться с оппозицией, был задан Прайсу на брифинге в понедельник.

"Назначенная посол, как вы знаете, ездила на прошлой неделе в страны-партнеры. Мы здесь тесно координируемся с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. У меня нет для вас ничего нового по ее планам, каким-либо планам поехать в Беларусь", - ответил представитель Госдепа.
Напомним, что Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси в декабре прошлого года.

До того времени она занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам. Ранее она уже работала в посольствах США в России, Грузии и Украине
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