На сайте " VI Всебелорусского народного собрания" опубликовали основные положения программы на ближайшие пять лет, которые и будут обсуждать на мероприятии, пишет telegraf.by

Что обещают власти делегатам ВНС:

Рост ВВП в реальном выражении в 2025 году — не менее чем в 1,2 раза к уровню 2020 года;

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет (сейчас

74,6)

Рост инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза к уровню 2020 года;

Рост экспорта товаров и услуг до и выше 50 млрд долларов в 2025 году;

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за пятилетие в 1,2 раза.

И это не все. Для поддержки многодетных семей обещают развивать ипотеку.





При рождении третьего и последующих детей семьям обещают выдавать земельный участок для строительства на льготной основе.

Что с пенсиями?

Еще одна задача, которую обещают решить власти Беларуси – это повысить зависимость размера пенсии от стажа человека и его заработной платы до оформления пенсии.









Чиновники пообещали, что уделят «детальное внимание развитию добровольного накопительного пенсионного страхования, повышению его востребованности у граждан, в том числе за счет финансового стимулирования со стороны государства».





«В совокупности с государственной пенсией это позволит каждому работнику иметь комфортный уровень дохода в пенсионный период», — уверены составители программы.





Что с зарплатами?

На заводах, обещают, зарплаты будут расти за счёт производительности труда и сокращения издержек.





Некоторым бюджетникам обещают рост зарплат в полтора-два раза: учителя, преподаватели, врачи и средний медперсонал, работники сферы социального обслуживания, культуры.





Ранее Телеграф сообщил, что программу на пятилетку обсуждали 19 января. На прошедшей тогда пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, министр экономики Александр червяков сообщил о планах роста ВВП Беларуси за период до 2025 года на 21.5%. После «амбициозных» обещаний премьера Головченко, они могут показаться кому-то невероятными.



