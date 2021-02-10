Стала известна программа, которую будут обсуждать на ВНС - увеличить продолжительность жизни на 2 года, зарплаты — в 1,5-2 раза
На сайте " VI Всебелорусского народного собрания" опубликовали основные положения программы на ближайшие пять лет, которые и будут обсуждать на мероприятии.
На сайте " VI Всебелорусского народного собрания" опубликовали основные положения программы на ближайшие пять лет, которые и будут обсуждать на мероприятии, пишет telegraf.by
Что обещают власти делегатам ВНС:
Рост ВВП в реальном выражении в 2025 году — не менее чем в 1,2 раза к уровню 2020 года;
Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет (сейчас
74,6)
Рост инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза к уровню 2020 года;
Рост экспорта товаров и услуг до и выше 50 млрд долларов в 2025 году;
Увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за пятилетие в 1,2 раза.
И это не все. Для поддержки многодетных семей обещают развивать ипотеку.
При рождении третьего и последующих детей семьям обещают выдавать земельный участок для строительства на льготной основе.
Что с пенсиями?
Еще одна задача, которую обещают решить власти Беларуси – это повысить зависимость размера пенсии от стажа человека и его заработной платы до оформления пенсии.
Чиновники пообещали, что уделят «детальное внимание развитию добровольного накопительного пенсионного страхования, повышению его востребованности у граждан, в том числе за счет финансового стимулирования со стороны государства».
«В совокупности с государственной пенсией это позволит каждому работнику иметь комфортный уровень дохода в пенсионный период», — уверены составители программы.
Что с зарплатами?
На заводах, обещают, зарплаты будут расти за счёт производительности труда и сокращения издержек.
Некоторым бюджетникам обещают рост зарплат в полтора-два раза: учителя, преподаватели, врачи и средний медперсонал, работники сферы социального обслуживания, культуры.
Подробнее с программой можно ознакомиться тут.
Ранее Телеграф сообщил, что программу на пятилетку обсуждали 19 января. На прошедшей тогда пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, министр экономики Александр червяков сообщил о планах роста ВВП Беларуси за период до 2025 года на 21.5%. После «амбициозных» обещаний премьера Головченко, они могут показаться кому-то невероятными.
программа, ВНС
07:54 10/02/2021
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