Как сообщил BNS председатель ГКЛЯ, комиссия информировала об этом во вторник утром Министерство иностранных дел, которое месяц назад перенаправило просьбу Тихановской.







"Название на белорусском языке Беларусь имеет два соответствия в литовском языке - Белоруссия и Гудия, - в ответ на призывы стоит вернуться к этом вопросу, какое более приемлемо для официального употребления. Мы согласны, что имеет смысл проведение широкой публичной дискуссии, в обсуждение могут быть включены еще и предложенные историками Литвы варианты – из двух слов Baltoji Rusia (Белая Русь), который ранее использовался только в литовской историографии, и новый, несистемный - Baltarusia (Беларусь)", - говорится в комментарии комиссии.





ГКЛЯ подчеркнула, что готова принять участие в дискуссии и "оценивать все аргументы, которые помогут принять решение по данному вопросу".





А. Антанайтис также добавил, что предложенный Тихановской вариант Baltarusia (Беларусь) не обсуждается, так как в литовском языке первая или все составные части названия литуанизируются.





“Например, не Монтенегро, а Юодкальния (Черногория), не Нью Зеланд, а Новая Зеландия, не Кот д‘Ивуар, а Берег Слоновой Кости. Эти части мы переводим, придаем грамматическую форму по правилам литовского языка, поэтому в письме мы этого и не разъясняем, так как этот вариант совершенно неприемлем“, - заявил глава ГКЛЯ.





И всё же, в ответ на просьбу Тихановской об обсуждении варианта Belarusia ГКЛЯ подчеркивает, что “из-за давних исторических связей“ название Rusia (Русия) уже стало основой для названия двух стран – России, лит. Русия (от русские) и Белоруссия, лит. Балтарусия (от белорусы). Транслитерация названий государств согласно языкам данных народов, по мнению комиссии, “нежелательно в обоих случаях“, так как тогда придется использовать названия Rosija и Belarusе, а народы называть - rosianai (россияне) и belarusiai (беларусы).





Антанайтис также заявил, что из трех предложенных вариантов он не поддержал бы варианта Белая Русь, так как у этого названия есть традиции в русском и латинском языках, но не в литовском языке, где традиционно использовалось названия Гудия.





„Если появятся достаточно веские политические и исторические причины для смены названия страны, я, как председатель языковой комиссии, выскажусь за вариант Baltarusia, но не отверг бы и варианта Гудия“, - добавил Антанайтис.





Комиссия в своем комментарии, кроме всего прочего, подчеркивает, что название Гудия был зафиксировано еще в Словаре Константина Ширвида (Константинаса Сирвидаса) в XVII веке, с 1995 года оно было закреплено как одно из двух традиционных или коротких вариантов названий государства, а до 2007 года было даже первым, которое поменялось местами с названием Baltarusija и стало альтернативным.





По мнению ГКЛЯ, к этому, часто использовавшемуся в межвоенный период и в эмиграции названию как к основному можно вернуться, “чтобы подчеркнуть многолетнюю общность двух краев“. Кроме всего прочего, акцентируется, что Латвия и Эстония также сохранили свои особенные названия Беларуси (Baltkrievija и Valgevene).





По мнению Антанайтиса, “при наличии политического соглашения“ можно будет снова поменять варианты местами.





Используемое в настоящее время название Baltarusija, как сообщила комиссия, является производным от названия народа белорусы / baltarusiai (а не от названия Белая Русь), и вместе с названием народа имеет определенную традицию употребления, т.е. приблизительно половина всех названий государств мира в литовском языке оканчиваются на -ija.





После получения письма лидера белорусской оппозиции Тихановской литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обратился в ГКЛЯ по поводу изменения литовского названия Беларуси как страны. "Я призываю государственные учреждения включиться в эту дискуссию, потому что она имеет большой смысл в деле формирования самосознания белорусского народа", - подчеркнул Ландсбергис.





Тихановская в письме к министру предлагает литовское название Беларуси заменить на более близкую этой стране форму, отмечая, что такое решение Литвы выразит уважение к суверенитету соседнего государства и “поддержит языковую и культурную идентичность белорусов“. Антанайтис также добавил, что придерживается ранее высказанной позиции, что не стоит спешить с заменой названия “из-за политических реалий“, а проводить более широкую дискуссию с экспертами и обществом.







