В сенате США стартовал импичмент Трампу: какие у него шансы

Девять демократических менеджеров по импичменту Палаты представителей считают Трампа ответственным за штурм Капитолия в Вашингтоне. В свою очередь, адвокаты экс-президента настаивают, что судебный процесс является неконституционным, а их подзащитный просто воспользовался свободой слова, когда сказал своим сторонникам «драться как в аду».





Но шансы, что Трампа все же признают виновным, невелики. Как сообщает Associated Press, большинство республиканцев дали понять, что проголосуют за оправдательный приговор.





СНАЧАЛА ПРИМИРЕНИЕ





Американские СМИ прогнозируют, что судебный процесс продлится как минимум до выходных. Начнется заседание с дебатов о прекращении судебного разбирательства еще до его начала. По мнению адвокатов Трампа, после его ухода с должности этот процесс выглядит спорным.





Тем не менее на обсуждение конституционности процедуры в первый же день заседания выделено четыре часа, только после этого предусмотрено голосование о прекращении разбирательства. Ожидается, что попытка решить все мирно в первый же день потерпит неудачу.





Сейчас демократы ссылаются на мнение юристов- консерваторов, которые утверждают, что судебный процесс действителен согласно Конституции. В качестве примера они приводят процесс об импичменте 1876 года военного министра, который ушел в отставку еще до процесса.





АРГУМЕНТЫ ДЕМОКРАТОВ





Поэтому высока вероятность, что в среду начнутся судебные прения. У каждой из сторон будет не более восьми часов в день на то, чтобы донести свои аргументы. СМИ прогнозируют, что демократы попытаются воспользоваться пережитым опытом сенаторов, которые находились в Капитолии во время штурма.





Ставку будут делать на эмоции, подкрепляя их видеокадрами прорвавшейся через полицейские заграждения толпы. Один из веских аргументов — гибель пяти человек. Менеджеры по импичменту будут подчеркивать, что все эти действия подорвали демократию, и Трамп лично несет ответственность за ложные заявления о фальсификациях на выборах.





ЧТО ОТВЕТЯТ ЮРИСТЫ ТРАМПА





Слово защите, скорее всего, дадут в пятницу, 12 февраля. Адвокаты Трампа уже дали понять, что будут не только возражать против судебного разбирательства по процессуальным соображениям, но и докажут, что экс-президент не разжигал беспорядки.





В отличие от демократов, юристы сделают ставку на «партийный гнев», а претензии оппонентов определят как «эгоистичную попытку демократического руководства в Палате представителей воспользоваться чувствами ужаса и замешательства» после четырех лет безрезультатных попыток выгнать Трампа из Белого дома. Один из аргументов: слова экс-президента «драться как в аду» не означают буквально драться, а участники беспорядков действовали по собственной воле.





КАК ПРОГОЛОСУЮТ СЕНАТОРЫ





Как и во время предыдущей процедуры импичмента, сенаторы должны выслушать все аргументы сторон, прежде чем проголосовать. Впрочем, тут свои корректировки тоже внес коронавирус: часть выступлений сенаторам разрешили смотреть по видеотрансляции.





Сейчас американские СМИ делают ставки, как распределятся голоса сенаторов. Две недели назад пять республиканцев проголосовали вместе с демократами за то, чтобы не прекращать судебный процесс по конституционным основаниям. Вероятно, сейчас они тоже выступят против Трампа.





Но в то же время у демократов мало шансов убедить 17 республиканцев, минимально необходимое число, признать экс-президента виновным. Тем не менее демократы все же попытаются это сделать, сосредоточившись на республиканцах, которые выходят на пенсию в 2022 году и будут иметь меньше политических потерь, если проголосуют за обвинительный приговор.



