Chatham house: Бабарико - самый популярный политик страны

Опрос проводился 14-20 января среди городских жителей Беларуси методом CAWI (онлайн опрос). Было опрошено 926 респондентов, передает svaboda.org









Это - третье подобное исследование в Беларуси, проведенное Британским центром с сентября 2020 года.





Его основные результаты сегодня на пресс-конференции обнародовал координатор исследования Григорий Астапеня.





Война флагов

Согласно опросу треть респондентов отдает предпочтение бело-красно-белому флагу, 41% - красно-зеленому. При этом лишь около четверти опрошенных (24%) согласны с мнением, что бчб-флаг — фашистский.





Исследование показало тесную связь политических предпочтений и выбора флага: горячие сторонники протестов подавляющим большинством предпочитают бчб-флаг и отрицательно относятся к красно-зеленому, преданные сторонники Лукашенко — наоборот.





Из этой поляризации Астапеня сделал выводы: "государственным флагом будет флаг победителей".





Отношение к Путину

Согласно январскому опросу Chatham House отношение большинства городских белорусов к президенту России остается положительным - 53% ответили, что относятся к Владимиру Путину положительно или очень положительно.





Однако по сравнению с предыдущим исследование симпатии к главе РФ снизились.





При этом об ухудшении отношения к Путину сообщили 39% опрошенных, особенно такие ответы распространены среди сторонников протестов.





Российские кредиты - отдавать или нет

Задавался вопрос, стоит ли будущей Беларуси отдавать кредиты, которые Александр Лукашенко получил от России после выборов. Светлана Тихановская заявляла, что новая Беларусь эти кредиты отдавать не будет.





Ее подход поддержали 39% респондентов, 61% высказал мнение, что их все же следует возвращать.





Рейтинги политиков

Самые популярные политики среди белорусских горожан - по-прежнему Бабарико и Лукашенко. За Бабарико готовы голосовать, как за президента, 35% опрошенных (в ноябрьском опросе Chatham House — 38%), за Лукашенко - 24% (в предыдущем опросе — 20%).





Также достаточно высокий рейтинг у Павла Латушко - 18% (ранее — 20%). Другие политики гораздо менее популярны. По сравнению с предыдущим исследованием снизился рейтинг Светланы Тихановской (с 10% до 4%).





Новогодние выступления Лукашенко и Тихановской

Около половины опрошенных в новогоднюю ночь смотрели обращения одного из этих политиков: 31% — Лукашенко, 21% — Тихановской. Однако в записи выступление Лукашенко посмотрели еще 15%, а Тихановской — 19%.





Как отметил Астапеня, немалая часть даже сторонников протеста смотрела новогоднее обращение Лукашенко, возможно, ожидая от него озвучивания путей решения политического кризиса в стране





Смена общественной повестки дня

По словам Астапени, если осенью 2020 года в обществе доминировали политические вопросы, то теперь люди больше внимания уделяют вопросам социально-экономическим - зарплаты, работа, обучение детей.





Особенно четко эта смена наблюдается в малых городах.









Отношение к смертной казни

Опрос показал рекордно высокий уровень отрицания смертной казни, в той или иной степени отрицательно относятся к ней 43%.





По мнению исследователей, это индикатор общего роста недоверия к государственным институтам, соответственно стало меньше людей, которые готовы передавать такому государству право убивать своих сограждан.





"Можно ли доверять большинству людей?"

Положительно на этот вопрос ответили 30% корреспондентов. В прошлые годы подобный ответ давали меньше белорусов - около 25%. Политический кризис 2020 года способствовал увеличению консолидации общества. Однако, как отметил Астапеня, она происходит среди своих.





Горячие сторонники протестов, как и преданные сторонники Лукашенко, отличаются между собой почти во всем. Но не в ответах на этот вопрос. Самое большое количество положительных ответов на вопрос, можно ли доверять большинству людей — на краях политического спектра. Четкая политическая позиция консолидирует - но отчасти с единомышленниками.