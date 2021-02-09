Новый сайт Лукашенко создан «силами ПВТ». Он сбоит





Как пишет БЕЛТА , сайт разработан «отечественными IT-специалистами», при этом «использовался современный международный опыт, лучшие отечественные наработки и технические решения в сфере веб-дизайна».





Бюджетное финансирование, по данным информагенства, не использовалось — «работы проведены за счёт средств Парка высоких технологий».





Что ещё примечательного в новом сайте? У него есть мобильная версия (в отличие от платформы для дистанционного обучения школьников), он поддерживает PWA.





«Структура сайта в целом кардинально переработана, — пишет БЕЛТА. — Появились новые страницы и разделы. Навигация по обновлённому порталу удобна и интуитивно понятна. Поисковая система также была усовершенствована и значительно расширена для удобства посетителей сайта.





Сайт адаптирован под различные устройства, в частности под смартфоны и планшеты. Для облегчённого доступа у пользователя есть возможность прямо на портале скачать «иконку» и впоследствии заходить на сайт, сделав всего один клик. Новая версия портала также поддерживает передовую технологию «прогрессивное веб-приложение» (PWA, progressive web app), которая позволяет получать доступ к порталу более надёжно и быстро».





В ПВТ dev.by подтвердили: сайт действительно разрабатывала одна из компаний-резидентов Парка — «бюджетные средства при его создании не использовались». Больше там прокомментировать ничего не смогли.





Вскоре после публикации анонса пользователи стали фиксировать поломку сайта — он не открывался. Позже он опять заработал, но нестабильно.