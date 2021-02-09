Казакевич: ВНС – это фактически партийный съезд для Лукашенко

– В четверг начнется ВНС. Зачем оно властям, чего ждать от мероприятия?





– Это собрание имеет длинную и мучительную историю. Первоначально власти хотели провести его еще в 2020 году, перед президентскими выборами. Но по каким-то причинам его проведение перенесли – возможно, потому, что власти просто не были к нему готовы.





Затем активно обсуждалась идея провести ВНС после выборов, во второй половине года. Считалось, что выборы пройдут более-менее спокойно и в комфортных условиях можно будет объявить о новом политическом цикле.





Уже после выборов и начала политического кризиса ВНС стали рассматривать как площадку для общенационального диалога, обсуждения конституционной реформы. И также сначала думали успеть провести ВНС к концу года, но постепенно даты смещались и в итоге были зафиксированы на февраль.





Сейчас власти чувствуют себя гораздо более уверенно, полагая, что политическая ситуация стабилизирована. Фактически содержание ВНС полностью выхолощено. На собрании не будет рассматриваться ни политическая реформа в целом, ни проект Конституции, который в лучшем случае будет готов к концу 2021 года.





Также очевидно, что не будет ни общенационального диалога, ни хотя бы серьезного разговора с оппозицией – основные политические силы туда или не попали, или игнорируют мероприятие. Хотя, возможно, отдельные оппозиционные высказывания прозвучат.





Наверное, власти будут пытаться представить ВНС как мероприятие, которое объединяет общество, но понятно, что до реального единства очень далеко. Со стороны руководства страны нет никакой попытки достичь примерения.





Фактически ВНС в таком виде – это партийный съезд для Лукашенко, который собирает свой актив для того, чтобы вроде как оценить результаты предыдущей пятилетки и запустить новую.





В данном виде это, конечно, не историческое, а проходное мероприятие, от которого ничего существенного, наверное, ждать не приходится. В том числе, и для власти.





– Власти много говорят о некоем социсследовании, результаты которого объявят на ВНС. Как оно будет использовано?





– Наверное, стоит ожидать озвучивания заказных цифр, которые будут решать пропагандистские задачи властей. Чего-то большего от этого исследования сложно ожидать.





Властям нужно показать свою легитимность. Результаты выборов ставятся многими под сомнение, после президенсткой кампании достаточно много независимых социологических исследований показали очень низкий уровень доверия к власти и очень низкий рейтинг самого Лукашенко.





Наверное, социсследование, проведенное властями, должно стать противовесам этим результатам.





– Юрий Воскресенский говорил, что будет полнимать на ВНС вопрос об амнистии политзаключенных. Случится ли все-таки это?





– Не думаю, что сам Воскресенский решил озвучить такую идею, вероятно, такой сценарий в Администрации президента обсуждается. Политическая амснистия как жест доброй воли мог бы смягчить тот шок, который пережило общество в результуте репрессий за последние полгода.





Но нет ощущения, что амнистия может касаться ключевых политзаключенных, активных участников избирательной кампании и политического кризиса.





Наверное, амнистия может каснуться рядовых участников протестов, которые что-то написали на асфальте и получили за это три года лишения свободы. И, естественно, эти люди должны будут еще признать вину и написать прошение на имя Лукашенко.





Наверное, такой сценарий политической амнистии рассматривается – посмотрим, произойдет ли это на ВНС.