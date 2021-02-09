







В соответствии с распоряжением премьер-министра создана межведомственная рабочая группа для разработки дорожной карты по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь. К маю 2021 года планируется завершить эту работу.





Эксперт по маркетинговым коммуникациям и системному развитию бизнеса Александр Колб поразился такой «своевременностью» идеи.





— Так бренд ведь уже был сформирован во второй половине 2020 года, — отмечает Александр Колб на Примусе. — И везде Беларусь уже звучит в отрицательном ключе.





Сейчас заниматься созданием и разработкой образа Беларуси, по мнению эксперта, абсолютно бесперспективно.





— Это как в ситуации с «Титаником», когда он встретился уже с айсбергом, уже вода хлещет по трем-четырем палубам, уже началась эмиграция из Беларуси, вернее посадка пассажиров на шлюпки, а кто-то там из морских офицеров предлагает капитану: «Слышь, капитан, а давай мы наш «Титаник» покрасим в радостный апельсиново-оранжевый цвет». Ребята, корабль бы спасти! — отмечает эксперт.





Самым глупым в этой ситуации будет тратить средства на переубеждение всей планеты. Потому что это не поможет.





— Пока что-то коренным образом в Беларуси не поменялось — я даже не говорю про смену власти, про верховенство законов, — пока нет основополагающего фундамента, говорить, что давайте мы сделаем красиво, бантики и рюшечки повесим на образ Беларуси, это неправильно.





При этом Александр Колб считает, что сегодня есть два абсолютно разных бренда: сами белорусы и отдельно Республика Беларусь.





— Это два разных понятия. Я думаю, что события с середины 2020 года — начала 2021 года показали всему миру, что в Беларуси есть прекрасные люди, талантливые, умные бесстрашные люди. И есть другая сторона медали, как инь и янь, белое и черное, — это та часть, которая живет идеями и мыслями 19 – начала 20 века. Они думают, что можно все зарегулировать, что если отдать приказ улучшить экономику и поднять инвестиционную привлекательность и посвятить этому один-два или десять указов, написать пять постановлений, то это все так и будет, — отмечает эксперт.





Однако, считает Александр Колб, все равно развитие цивилизации победит:





— Мы сейчас живем в одном из таких знаковых, интересных и переломных моментов, когда, все те, кто сегодня хочет жить по канонам 21 века, а не в 19 прорвутся наружу, освободятся от этих дремучих, оммунистических совковых оков, и наконец-то Беларусь займет достойное место в мире.