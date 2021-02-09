Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой грозит до трех лет лишения свободы. Они признаны политзаключеными. Дело рассматривает судья Наталья Бугук. Журналисток обвиняют по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).грозит до трех лет лишения свободы. Они признаны политзаключеными. Дело рассматривает Белсат ведет онлайн-трансляцию









10:30. Корреспондентов «Белсата» на суд не пустили. Они стоят под дверью.





10:28. Сообщают, что половина зала остается пустой, хотя журналистов негосударственных СМИ боялись пускать из-за вируса. Зато на тихарей места хватило – они сидят сзади.





10:20. На заседание пустили фотографа «Нашай Нівы» Надежду Бужан и корреспондента «Народнай Волі».





10:18. Пускают только представителей аккредитованных СМИ по списку. Пока зашли сотрудники БЕЛТА, ОНТ, ТАСС, Sputnik, КП, Onliner.





10:15. В зал начали пускать родственников журналисток и представителей государственных СМИ. Сотрудников независимых СМИ пока не пускают и, скорее всего, не пустят.





10:07. Заседание должно было начаться, но пока зал закрыт. А ждет уже около 60 человек. Приехали и корреспонденты государственного телевидения.





10:05.На лестнице заметили и тихарей. Возможно, их пригласили в качестве свидетелей по делу.





09:57. Поддержать девушек пришел и журналист «Белсата» Игорь Ильяш, муж Екатерины Андреевой.





09:53. Людей довольно много. Некоторые вынуждены стоять на лестнице: места не хватает.





09:45. Так выглядел коридор возле судебного зала в половине десятого. Сейчас начало заседания над журналистками ждет около 30 человек. Среди них и представители независимых СМИ.





Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны в прошлом году 15 ноября за стрим, во время которого показали жесткий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала на площади Перемен.









Стрим они вели из квартиры на 14-м этаже дома, что на Сморговском тракте, куда их пригласили хозяева. После завершения акции спецназовцы с оружием выломали дверь в квартиру и задержали девушек.





20 ноября им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Для девушек выбрали меру пресечения в виде ареста, они были этапированы в жодинскую тюрьму. В Жодино их держали в отдельных камерах. Накануне суда девушек этапировали в Минск.





Екатерина и Дарья своей вины не признали. Кроме того, Катя вообще отказалась давать показания во время следствия.





Международная поддержка





Екатерину и Дарью признали политзаключенными уже через четыре дня после предъявления им обвинения. А в декабре девушки стали лауреатами премии правозащитного сообщества Беларуси «Журналаст года». Британская правозащитная организация «Article 19» в специальном заявлении подчеркивает, что обвинения, предъявленные журналисткам, противоречат международным стандартам в области прав человека, а их преследование – нарушение права на свободу выражения мнения.





В защиту журналисток выступила Белорусская ассоциация журналистов, ПЕН-центр Беларуси, Ассоциация польских журналистов, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов, российские неправительственные организации «Свободное слово» и ПЕН-Москва. Союз журналистов Литвы наградил журналисток премией «Надежда свободы».





В рамках международного проекта солидарности с политзаключенными «крестным» Екатерины Андреевой стал всемирно известный немецкий философ Юрген Хабермас (Jürgen Habermas). А Дарью Чульцову под опеку взяла депутат литовского Сейма Даля Асанавичюте (Dalia Asanavičiūtė).