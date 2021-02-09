Аналогичное повышение было в прошлом году, уточняет канал.





И тогда, и сейчас повышение оформляется через указы и постановления с грифом "для служебного пользования", поясняет Экономика





Секретность объясняется непубличностью окладов чиновников. Раньше они были в открытом доступе, но несколько лет назад во время очередной кадровой "оптимизации" все скрыли от общества.





И это при том, что денги выплачиваются из госбюджета, то есть из нашего с вами кармана.





Ранее в интервью телеграм-каналу, который нельзя называть, глава НАУ Павел Латушко рассказал о том, что чиновники получают "зарплаты по секретной ведомости".















