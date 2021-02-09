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Из Telegram: Не "план победы", но хороший набросок

Тут по тг гуляет документ, который называют планом победы, подготовленный офисом Тихановской. Внимательно ознакомился и поспрашивал причастных лиц, пишет автор телеграм-канала "Белорусский порядок".



Картинка вырисовывается следующая:

1. Это не план победы, а внутренняя презентация. Это черновик стратегии, который готовили для согласования со своими союзниками, и кто-то из них ее слил. Т.е. утечка не из офиса, а от тех, с кем призывают объединяться.

2. Из того, что это закрытый док, для «своих», вытекает и мультяшность проекта. В журналистике часто просят «напиши это так, как будто ты пишешь письмо своей бабушке». Вот тут такая же история — сложный стратегический план разложен предельно простым языком и с картинками. Меньше недопонимания — меньше срачей внутри.

3. По самому содержанию. Впервые за долгое время видна хоть какая-то структурированная оценка положения дел, для наброска это неплохо. Отдельный упор на коммуникацию с элитами(а в дальнейшем, надеюсь, появится и про силовиков).

4. Это не итоговый вариант, работа над конечным документом всё ещё идет. И важно понимать, что ни один план не может предусмотреть всех нюансов, и не может гарантировать конечный результат, как инструкция по сборке телевизора. Ситуация постоянно меняется, и невозможно переписывать док по 10 раз.

В идеале, что я бы хотел видеть: рамочный документ, где предложат направления работы. Где вовсе необязательно работать под эгидой какой-либо политической силы, а достаточно двигаться в нужном направлении автономно.

5. Обостряется политическая конкуренция. Группа персон из старой оппозиции второго эшелона, и «новых лиц», кто на короткое время поймал волну во время президентской кампании, оказались не у дел. И сейчас они пытаются вернуться.
 
Желание похвальное. Только вот делают они это не на продвижении своих идей, а на критике тех, кто сейчас на острие. Понемногу дискредитируя лидеров, они отгрызают себе рейтинг. И ради своего возвращения они готовы похоронить всё, что уже сделано другими людьми.

Я видел такое в Украине, где политическая борьба превратилась в собачью свалку. А критика достигала таких масштабов, что по уши в грязи стояли абсолютно все. Очень не хочу повторения такой ситуации у нас.
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