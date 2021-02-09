







30 января инициатива ByPol сообщила о возможности отправки в Сирию до 600 беларуских военнослужащих в сентябре текущего года. Отбор кандидатов уже начат. Позднее данная информация была де-факто подтверждена (не была официально опровергнута) Минобороны Беларуси, пишет Андрей Поротников в проекте Belarus in focus.





Стоит напомнить, что расширение участия в международных миротворческих миссиях – давнее направление внешнеполитической активности официального Минска. Помимо миротворческой роты в составе 103-й десантной бригады, имеются два условных центра компетенций, которые могут быть востребованы в ходе миротворческих миссий: противоминный центр Вооруженных Сил Беларуси на базе противоминной службы 2‑й инженерной бригады и специализированный армейский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм.





Другое дело, что ранее речь велась исключительно об операциях с международным мандатом (ООН, ОБСЕ). В Сирии с 1974 года осуществляется миссия Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанских высотах численностью около 1100 военнослужащих. Но на территории Сирии вне Голан находятся военнослужащие ряда стран, как по приглашению официального Дамаска, так и без учета его мнения на сей счет. К числу последних относится и Турция, развитию отношений с которой официальный Минск придает большое значение.





Необходимо учитывать, что зарубежные миссии требуют ротации военнослужащих. Высока вероятность, что из 600 военнослужащих в Сирии в моменте будет находиться не более половины.





Пока нет четкого представления о правовой базе беларуской военной миссии в Сирии (международный мандат или двусторонние договорённости с режимом Ассада). Во всяком случае можно ожидать, что официальный Минск попытается избежать негативной реакции Турции и стран Запада либо через участие в операции ООН, либо через гуманитарный/небоевой характер задач, которые преимущественно будут выполняться беларускими военнослужащими (медицина, разминирование и охрана собственных подразделений).