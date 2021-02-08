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"Дело о терроризме": Автухович просил оружие у экс-командира "Донбасса"

Телеканал ОНТ показал ранее анонсированное расследование по делу Николая Автуховича. То, что раньше называли "поджогами" стало "взрывами самодельного взрывного устройства".

"Дело о терроризме": Автухович просил оружие у экс-командира "Донбасса"
Из нового: 

Николай Автухович просил оружие у экс-командира украинского добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко, который якобы общался с белорусом с иракского телефонного номера – он фигурирует в расследовании канала под ником Ivaplast kiev.. 

Николай Автухович нелегально переходил белорусско-украинскую границу, "чтобы забрать оружие". 

"Тонны оружия", о которых заявлял Александр Лукашенко, не показали. 

Согласно материалам, предоставленным КГБ,  Автухович просил автоматические пистолеты с глушителем и "тихие" автоматы, чтобы "не поднимать шум в городе".

Часть 2 фильма "Тротил протеста" ОНТ анонсировало на завтра. Однако вся первая часть фильма указывает на Украину как на территорию, где формировались и вооружались "группы боевиков", к коим отнесены не только те, кто связан с Николаем Автуховичем, но также и задержанные при попытке вернуться в Украину анархисты, совершившие рейд по ряду районов Беларуси и отметившиеся поджогами. 

Интересно и то, что все, кого КГБ называет "террористами", действовали так, чтобы не допустить человеческих жертв.  Однако по обвинению в терроризме грозит смертная казнь. 
"Белорусский партизан"
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