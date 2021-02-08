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Украина поддержала запрет в Латвии телеканала «Россия РТР»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал решение властей Латвии запретить на год трансляцию телеканала «Россия РТР». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «НВ».

«Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти против Украины», — заявил глава МИД.

Решение о прекращении трансляции принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии. Поводом послужили программы «60 минут» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне.

В одном из ток-шоу Украину называли террористическим государством. Также в передачах звучали призывы присоединить к России постсоветские республики, уничтожить и отстроить заново Киев и восстановить границы СССР, существовавшие 1 января 1990 года.

Представители «РТР России» заявили, что данные утверждения демонстрируют разнообразие мнений.
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