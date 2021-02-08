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Латушко рассказал о "зарплатах по секретной ведомости" для топ-чиновников

Белорусские топ-чиновники получают "зарплаты по секретной ведомости". Об этом экс-министр культуры Павел Латушко рассказал в интервью Степану Путило.


"Ни много ни мало — 600 евро ежемесячно получают чиновники. Это секретная ведомость, индивидуальная. Каждый из них может получать больше. Премьер может получать и тысячи, глава парламента — тысячи, министр — 600. Самое интересное, что дополнительная зарплата в конверте не выплачивается в белорусских рублях, а именно в евро", — сообщил Латушко.

Политик заявил, что во время работы министром культуры он также получал такие деньги. В будущем, после смены власти в стране, Латушко пообещал заплатить с этих денег налоги.
Еврорадио
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