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Как поступит Лукашенко, когда посол США приедет в Минск

Журналист Анджей Почобут – о последствиях встречи Джули Фишер со Светланой Тихановской. Перед Лукашенко будет стоять дилемма


Джули Фишер (слева) и Светлана Тихановская

– Помнится, специально обученные люди очень ехидничали по поводу того, как после признания Александра Лукашенко нелигитимным западные послы будут вручать ему верительные грамоты, – пишет Анджей Почобут. – Мол если нелигитимный то какие грамоты...

Как это грамотно можно совместить показала недавно назначенный посол США Джули Фишер. Она просто сначала встретилась со Светланой Тихановской.

Теперь, когда Фишер приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять альтернатива:

1.Сделать вид, что ничего не случилось и таким образом, создать прецедент, когда новоназначенный посол публично встречается с Тихановской и только потом с Лукашенко.

2.Скандалить, не принимая Джули Фишер.

Что выберет Лукашенко? Не знаю, но заявленной победы лукашенковской дипломатии, в связи с возможным приездом в Беларусь американского посла, уже не будет.
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