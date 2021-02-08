Как поступит Лукашенко, когда посол США приедет в Минск





Джули Фишер (слева) и Светлана Тихановская





– Помнится, специально обученные люди очень ехидничали по поводу того, как после признания Александра Лукашенко нелигитимным западные послы будут вручать ему верительные грамоты, – пишет Анджей Почобут. – Мол если нелигитимный то какие грамоты...





Как это грамотно можно совместить показала недавно назначенный посол США Джули Фишер. Она просто сначала встретилась со Светланой Тихановской.





Теперь, когда Фишер приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять альтернатива:





1.Сделать вид, что ничего не случилось и таким образом, создать прецедент, когда новоназначенный посол публично встречается с Тихановской и только потом с Лукашенко.





2.Скандалить, не принимая Джули Фишер.





Что выберет Лукашенко? Не знаю, но заявленной победы лукашенковской дипломатии, в связи с возможным приездом в Беларусь американского посла, уже не будет.