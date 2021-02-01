Тихановская О ВНС: «Сбор номенклатуры Лукашенко»

«Сбор номенклатуры Лукашенко» — Тихановская рассказала представителям ОБСЕ почему не считает ВНС всебелорусским

Во время разговора представители ОБСЕ заверили Светлану Тихановскую,

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 8 февраля провела онлайн-встречу со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэлой де Риддер и генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой





Во время разговора представители ОБСЕ заверили Светлану Тихановскую, что ситуация в Беларуси является приоритетным вопросом для этой организации. Даниэла де Риддер также сообщила, что планирует встречу с главой белорусской делегации в ПА ОБСЕ Андреем Савиных.





Светлана Тихановская, в свою очередь, решила рассказать свое мнение, почему не считает «Всебелорусское народное собрание» на самом деле всебелорусским.









«Это ни что иное как сбор номенклатуры Лукашенко. Очередное подобие фальшивой инаугурации. Он делает это для себя, а не для людей», — заявила во время беседы с европейскими политиками она.





По словам Светланы Тихановской, в стране отсутствует закон и потому ОБСЕ нужно более активно искать возможности для переговоров – «ведь каждый день работы режима несет новые жертвы» в Республике, пишет telegraf.by











