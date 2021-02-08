



«Уже сами упомянутые детали свидетельствуют о том, что к социологии это действие имеет довольно отдаленное отношение. Ведь для достоверности результатов достаточно опросить 1000-1500 человек. Главное, чтобы исследование было репрезентативным. А проводить один опрос с помощью сразу нескольких структур — это как играть футбольный матч одновременно несколькими командами. Сумбур вместо музыки», — считает эксперт.





По мнению Валерия Карбалевича, в данном случае речь идет не о социологическом исследовании, а о политической пиар-акциии.





«Смысл ее, как собственно и Всебелорусского народного собрания – это дополнительный способ легитимизации власти Лукашенко. Поэтому нетрудно предсказать результаты этого опроса», — уверен Валерий Карбалевич.





«Сам тот факт, что через полгода после президентских выборов приходится применять такие громкие пиар-акции, есть свидетельство и самопризнание существования больших проблем с легитимностью власти Лукашенко. Поэтому и приходится задействовать такие сомнительные методы, чтобы как-то исправить ситуацию. Пока удается не очень», — считает обозреватель.





Представители властей Беларуси, наоборот, уверяют, что проведенный оспрос будет отражать общественное мнение белорусов.