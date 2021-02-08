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Спасибо, что живой!

Экс-премьер Сергей Румас из Лондона поблагодарил всех, кто за него волнуется.

Спасибо, что живой!
Почти неделю назад стало известно о задержании друзей бывшего премьер-министра Сергея Румаса, а также о предположительно возникших у правоохранителей вопросах к нему самому.

Все это время в публичном пространстве Румас не появлялся. По информации «Нашей Нивы» он находится в Великобритании, куда улетел на день рождения старшего сына Валерия накануне волны арестов, затронувшей круг друзей бывшего премьера. Однако, смонения все равно были: сам Румас в публичном пространстве не появлялся, может задержан по прилету, может, и вылететь не дали...  

И вот сегодня журналист "Нашай нівы" Артем Горбацевич, наконец, дозвонился до Румаса.  

«Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что волнуетесь», — ответил Сергей Румас.

Но это уже что-то. Значит, живой и на свободе.

Напомним, что перед президентскими выборами в интернете была размещена петиция с призывом к Сергею Румасу баллотироваться на пост президента. И она достаточно быстро набирала подписи. Александр Лукашенко не тот человек, который такое прощает.
"Белорусский партизан"
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