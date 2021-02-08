Спасибо, что живой!

Почти неделю назад стало известно о задержании друзей бывшего премьер-министра Сергея Румаса, а также о предположительно возникших у правоохранителей вопросах к нему самому.





Все это время в публичном пространстве Румас не появлялся. По информации «Нашей Нивы» он находится в Великобритании, куда улетел на день рождения старшего сына Валерия накануне волны арестов, затронувшей круг друзей бывшего премьера. Однако, смонения все равно были: сам Румас в публичном пространстве не появлялся, может задержан по прилету, может, и вылететь не дали...





И вот сегодня журналист "Нашай нівы" Артем Горбацевич, наконец, дозвонился до Румаса.





«Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что волнуетесь», — ответил Сергей Румас.





Но это уже что-то. Значит, живой и на свободе.





Напомним, что перед президентскими выборами в интернете была размещена петиция с призывом к Сергею Румасу баллотироваться на пост президента. И она достаточно быстро набирала подписи. Александр Лукашенко не тот человек, который такое прощает.







