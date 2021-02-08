







Об этом сообщает Postimees.





Как сообщается, Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма об отставке Борреля, однако он не захотел предполагать, сколько подписей удастся получить.





"Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозеп Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", - сказал Террас.





Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве. И прямо во время этого визита Москвы выслал трех дипломатов стран ЕС. При этом встретиться с Навальным в СИЗО Баррелю не позволили.







