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В Европарламенте собирают подписи за отставку Борреля после его визита в Москву

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас сегодня передаст президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен письмо с предложением отправить в отставку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Террас считает его визит в Москву провалом европейской дипломатии.



Об этом сообщает Postimees.

Как сообщается, Террас в выходные начал сбор подписей депутатов Европарламента в поддержку своего письма об отставке Борреля, однако он не захотел предполагать, сколько подписей удастся получить.

"Это большая политическая игра, и я только новичок в ней. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозеп Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", - сказал Террас.

Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве. И прямо во время этого визита Москвы выслал трех дипломатов стран ЕС. При этом встретиться с Навальным в СИЗО Баррелю не позволили. 
"Белорусский партизан"
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