







Судья Ольга Дубовик присудила Гурману три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима (по cт. 342 УК - два года, по ст. 364 УК - три года, общий срок наказания - три с половиной года заключения).





Согласно обвинению, на акции протеста против президентских выборов 9 августа Вадим Гурман "выкрикивал лозунги, провоцировал граждан на активные действия, а также угрожал насилием милиционерам Смоленскому, Лазарю, Редько, Синявскому, Нехведовичу, Тереньтьеву". На суде эти милиционеры говорили, что слышали от Гурмана оскорбления, он "заводил толпу, провоцировал агрессию, выкрикивал угрозы".





Гурман признал вину по статье 342, но не по 364-ой. Также он отрицал то, что он в тот день якобы был пьян. На своем допросе он рассказал, что при задержании ОМОНом 11 августа его и других били и залили газом лицо. Затем сильные избиения продолжились во дворе РУВД. По словам Гурмана, ему и еще одному задержанному Потаповичу угрожали изнасилованием и пытались снять штаны, однако все же остановились по команде кого-то из руководства РОВД.