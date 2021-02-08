Владимир Гончарик: Орду не услышат

– Руководитель ФПБ Михаил Орда заявил, что под открытым письмом профсоюзов в МОТ с требованием отмены санкций подписалось уже более 1,1 миллиона человек. Как, на ваш взгляд, отреагируют на письмо в МОТ?





– Начну с того, что, на мой взгляд, санкции против предприятий наносят вред не только властям, но и работникам, рядовым гражданам. В этом профсоюзы правы. Но. Надо искать причину – почему вводятся санкции? Кто виноват, что другие государства решились на такой шаг, в том числе из-за нарушений прав трудящихся, из-за массового преследования и увольнения инакомыслящих в Беларуси?





ФПБ должна была бы видеть эту причину и говорить о ней. Логичной и последовательной была бы такая позиция, выраженная в письме к МОТ: мы понимаем, что в стране нарушаются права трудящихся, мы выступаем и боремся против этого, но вместе с тем хотели бы обратить ваше внимание, что санкции также могут негативно сказаться на трудящихся.





В таком случае позицию ФПБ могли бы принять, она могла бы найти понимание в МОТ. А так обращение, в котором не указываются внутренние причины санкций, вызовет, мягко говоря, удивление.





– Как вообще в МОТ воспринимают ФПБ? Пользуется ли она там авторитетом?





– Нет. Там понимают, что в теперешнем виде это несамостоятельная организация. На это неоднократно обращали внимание, рассматривали этот вопрос в МОТ.

Когда я баллотировался в президенты в 2001 году, говорил: при победе на выборах сделаю так, чтобы профсоюзы были самостоятельными независимыми организациями. Но победителем выборов стал Лукашенко и за последующие двадцать лет профсоюзы, входящие в ФПБ, стали полностью подконтрольны власти.





Сегодня ФПБ выполняет заказы Администрации президента. Влиять на экономическую и социальную политику властей федерация не в состоянии.

Кстати, теперь вносятся поправки в коллективные договоры, чтобы работники не смели выходить на митинги – и ФПБ молчит.





Лишь малочисленные независимые профсоюзы, которые подвергаются гонениям и преследованию, более-менее самостоятельны в принятии решений и такими воспринимаются в МОТ.





– Под письмом ФПБ подписалось более миллиона человек – вас впечатляет этот порыв?





– Судя по тому, как собираются подписи, понятно, что у людей по большому счету нет выбора. Они боятся потерять работу. Во многом это не добровольные действия, поэтому собранные подписи ни о чем не говорят.







