Сейчас на всю Беларусь лишь один оппозиционный депутат – активист незарегистрированной партии Белорусская Христианская Демократия Валерий Билибуха из деревни Кабаки Березовского района Брестской области. Впервые сельчане избрали его депутатом в 2014 году. В 2018 году Валерий, который работает вальщиком леса, был переизбран. А после выборов 9 августа 2020 года он испытал на себе, что такое обыск с участием сотрудников ГУБОПиК, пишет «Радио Свобода».





Забрали флаг, ноутбук и два литра самогона





После массовых акций протеста в августе и сентябре прошлого года кто-то разрисовал строящийся дом милиционера в Березе «всякими словами». После этого в районе начали «трясти» всех местных активистов и независимую прессу.





К Валерию Билибухе приехали в семь утра 18 ноября, милиция и ГУБОПиК. Искали краску, но не нашли, возили в Березу на полиграф. Забрали БЧБ-флаг, два литра 50-градусной самогонки и ноутбук, говорит депутат. Параллельно обыск был и у сына.





«Сейчас звонят – приезжайте и забирайте полотнище. Я говорю: «Что за полотнище – флаг!» И пусть только попробуют мне самогон разбавить, я проверю специальным спиртомером», – говорит Билибуха.





Флаг висел на доме Валерия с июля, депутат поднял его перед выборами. Говорит, что был возмущен задержанием лидеров и ходом предвыборной кампании. Телефон сына Билибухи изъяли после обыска. Депутат говорит, что после того, как милиция вернула мобильник, сын обнаружил в нем два «жучка».





«Нас повезли в Барановичи на полиграф, – продолжает Валерий рассказывать о своих приключениях с ГУБОПиКом. – Была задействована одна бригада из Бреста, вторая из Березы, третья из Барановичей. Приняли нас как злостных нарушителей. А на полиграфе у них не получилось. Подключили палец к компьютеру и стали спрашивать, держу ли я баллончик с краской, а может, я знаю, кто рисовал. Я говорил правду милиции. Три раунда одних и тех же вопросов и ничего. Два датчика на пальцах, еще на груди, на руке. И ничего. Меня не повезли обратно, просто посадили на поезд в Барановичах».





«Я голосовал за Тихановскую. У нас был выбор?»





Выборы 9 августа в Кабаках тоже прошли «весело». Депутат говорит, что его хотели оставить на работе, даже поставили дежурство 9 и 10 августа. Но «у них ничего не получилось».





"Мы с корешем пошли на избирательный участок", – говорит Валерий о вечере 9 августа. – Нам не давали сфотографировать итоговый протокол. Протоколы всегда вывешивали на дверях, а тут нет его. Специально приехал б 1 минут восемь, проголосовал и говорю – дайте сфотографировать протокол. В результате на нас вызвали милицию».





Протокол сфотографировать все-таки удалось. За Александра Лукашенко в нем было где-то 370 голосов, а за Светлану Тихановскую – примерно 170. В такие результаты Билибуха не верит.





Сейчас, по словам депутата, в Кабаках и близлежащих селах примерно половина людей поддерживает нынешнюю власть, половина – против нее. В первые месяцы после выборов были конфликты и споры, сейчас в селе поспокойнее. Но о ситуации в стране, о количестве задержанных и погибших знают не так много людей, как хотелось бы депутату. Валерий жалуется на государственную пропаганду. Говорит, что раньше еще можно было подписаться на негосударственные газеты, а теперь есть только «СБ. Беларусь сегодня».





Он рассказывает, что во время августовских протестов в деревнях было спокойно, а вот в Березе – нет: «За два дня арестовали 120 человек. И моего сына. Но только 12 августа. Работал в ЖКХ на мусоровозе. Он ехал, посигналил людям и его сняли. Протокол составили и оштрафовали. Говорят, создал аварийную ситуацию. 540 рублей, что ли. Я получил деньги на отпуск, ими и заплатил».





Билибуха говорит, что протоколы на сына несколько раз переписывались, но прав не лишили. А вот с работы его уволили. Сейчас сын работает в такси, получил права на фуру и ждет улучшения ситуации с эпидемией, чтобы уехать на заработки за границу.





«Я голосовал за Тихановскую, был ли у нас выбор? У нас не было выбора. А теперь всеобщий беспредел. Власть удерживается силой. Но они не продержатся долго. К лету этот вопрос решат. Тем более, в России люди уже поднялись, скоро все закончится», – считает депутат.





«Мгновенно все сгорело»





Оптимизму единственного в стране оппозиционного депутата можно только позавидовать. Тем более, что 18 января сгорел дом Валерия Билибухи. Остались только стены и пол, теперь они покрыты временной крышей из досок и брезента.





«Загорелось с чердака, – говорит Валерий. – У меня есть дровяной и газовый котел. Ночью грел на газу, а днем я еще подтапливал. Где-то был перепад температуры, и труба лопнула. Мгновенно все сгорело. Но хочу сказать большое спасибо нашим пожарным, ребята сработали профессионально. Я им очень благодарен. Быстро приехали, их вызвали люди. У меня даже руки дрожали, я не мог позвонить. И еще спасибо своему лесхозу, они мне очень помогли. Я очень благодарен людям, которые помогли, и сельчанам».





Депутат убежден, что пожар произошел случайно, хотя в деревне ходили слухи о поджоге. Теперь избиратели из Кабаков и его окрестностей бросают ему деньги на карточку – кто сколько может. Новые выборы в местные советы через год. Валерий Билибуха намерен «жесточайшим образом» принять в них участие.











