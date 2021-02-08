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«Он должен заплатить белорусам»: экс-премьер Литвы начал собирать данные о финансах Лукашенко

Литовский евродепутат и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс планирует добиться от Евросоюза включить в санкционный список более чем 250 беларусских чиновников. Он заявил об этом в обращении в «Фейсбуке».

«Он должен заплатить белорусам»: экс-премьер Литвы начал собирать данные о финансах Лукашенко
Он озвучил два обязательства, назвав их своим вкладом в акцию солидарности с белорусским народом.

«Первое обязательство: у меня в руках список более 250 чиновников из Беларуси, которые включены в новый «санкционный список». От своего лица я вместе с коллегами сделаю все, чтобы потребовать от национальных правительств и институтов ЕС претворить этот «санкционный список» в реальность», — пообещал евродепутат.

Второе обязательство Кубилюса касается Александра Лукашенко. По его словам, он должен заплатить белорусам за преступления своими личными финансами, «которые он скрывает в разных местах».

«Пришлите мне имеющуюся информацию по этому поводу. Справедливость восторжествует», — резюмирует политик.
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