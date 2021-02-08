







«Последние полгода у меня стало складываться впечатление, что в рядах чиновников, силовиков и госжурналистов остались только адепты “русского мира” и те, кому плевать, останется Беларусь на карте или нет. В первый раз я был чудовищно удивлён, когда арестовавшие меня сентябре сотрудники Фрунзенского РУВД, сказали, что с нетерпением ждут, когда Беларусь войдёт в состав России. Один капитан подчеркнул, что сразу пойдёт в Росгвардию. Говорили они это не боясь, при включённой в кабинете видеокамере. Потом на Окрестина ещё один сотрудник сказал, что тоже за аннексию. Причём говорил, что к Лукашенко у него куча вопросов, а вот Путину бы он памятник поставил… Я спросил: «как же так, меня патриота Беларуси, сажают за решётку по-сути предатели»? Ответили, невнятно «ну вот так».

Когда увидел список награждённых госжурналистов, так же удивился, обнаружив там в основном выходцев из России и местных представителей «русского мира», для которых Независимость Беларуси – недоразумение. Мог бы ещё рассказать подробно как папаша, индивида, получившего «медаль за отвагу» состоял в организации, мечтавшей о Великой России с белорусскими землями в её составе, под имперским российским чёрно-жёлто-белым флагом, но слишком много им чести.





А вот МИД неожиданно приятно удивил! Не стал рушники под ноги кремлёвским нахалам стелить. Вкратце, кто не в теме и лень искать новость: представитель посольства России в Беларуси, стал учить наш Исторический музей, что для беларусов Костюшко, чей ДР сейчас отмечался, никакой не герой. Напомню, родившийся на Брестчине Костюшко помог своему другу Джорджу Вашингтону отвоевать независимость США у англичан и мог там жить себе героем, но когда Российская империя напала на наши земли, он вернулся домой, чтобы бороться с оккупантами. Понятно, что для посольства РФ не очень приятно вспоминать, что когда-то наши предки воевали с их предками, поэтому и бесятся. Так вот МИД Беларуси ответил им смело – мол не лезте не в своё дело, со своей историей беларусы сами разберутся. Цитата: «белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не вмешиваясь в дела других и не залезая на чужую территорию».





Достойно и смело! Давайте признаем это. Конкретно этот поступок. Давайте будем объективными. Адзіная прыемная заява дыпламатаў за паўгода, што я чуў, але ж прыемная!!!»