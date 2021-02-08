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Юлию Навальную хотят не допустить к выборам, чтобы предотвратить белорусский сценарий

Юлию Навальную, жену российского оппозиционера Алексея Навального, хотят не допустить в 2021-м до выборов в Госдуму РФ, чтобы предотвратить в России "белорусский сценарий".


Такое предложение руководству российского парламента прислала Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Как сообщает ria.ru, "проблему" собираются решить через поправки в законодательство РФ, которые не позволят участвовать в выборах физическим лицам — "иностранным агентам" и их близким родственникам.

"Бизнес-патриоты" считают, что Запад будет продолжать попытки "расшатать лодку" в России, опираясь на оппозиционеров. Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года. Авторы письма убеждены, что до того времени будут предприниматься попытки "насильственной смены власти".

В письме упоминается ситуация в Беларуси, которая произошла летом 2020 года. Тогда к президентским выборам не допустили Сергея Тихановского, но зарегистрировали его жену Светлану Тихановскую — не думали, что она станет лидером протестов. "Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить", — пишут "бизнес-патриоты". И продолжают: "Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной... позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны".

Как отмечает meduza.io, на самом деле Минюст России включил в список "иностранных агентов" не Навального, а основанный им Фонд борьбы с коррупцией. "Аванти" была основана в 2014-м экс-сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым. Теперь ею руководит Рахман Янсуков. Ассоциация и раньше выступала со скандальными предложениями. Среди них — обязательная регистрация российских граждан при доступе в интернет.
Еврорадио
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