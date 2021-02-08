











Сам президент страны объявил, что готовилось покушение на убийство.





"Я благодарю главу службы безопасности моего дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь. Этот план был предотвращен", - сказал Моиз.





Гаити находится в политическом кризисе - власть и оппозиция спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти.





Моиз настаивает, что по конституции его полномочия истекают через год, 7 февраля 2022 года. Оппозиция считает, что они истекают годом раньше, в воскресенье 7 февраля 2021 года.





Ранее, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. Также задержали президента страны Он Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.