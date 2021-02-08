Халезин подсыпал соли в сладкие сообщения о солидарности с Беларусью













Но! — а как вы знаете, все самое важное пишется после «но».





Но, по информации наших источников в нескольких делегациях стран ЕС, на сегодняшний день, по четвертому раунду санкций против диктатуры в Беларуси, работа не только не ведется внутри европейских структур, но не существует даже меморандума о нем.





И ту возникает закономерный вопрос: дамы и господа, представляющие ЕС, вы действительно солидарны с беларусским народом и поддерживаете его, или это в очередной раз делается для красного словца? И вы действительно полагаете, что информация об этом не повится в информационном пространстве?