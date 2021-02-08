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Канада выделит $2,25 млн на поддержку гражданского общества в Беларуси

Канада выделит $2,25 млн на поддержку гражданского общества в Беларуси, говорится в пресс-релизе министра иностранных дел Канады Марка Гарно в воскресенье.


"Достопочтенный Марк Гарно, министр иностранных дел, сегодня объявил, что Канада выделит 2,25 миллиона долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Беларуси", - говорится в пресс-релизе.

Там также уточняется, что эта поддержка дополняет ранее объявленное выделение $600 тыс. для помощи гражданскому обществу, "с уделением особого внимания женщинам и независимым СМИ". 

В сообщении, пишет interfax.by, также сказано, что объявление о выделении средств приурочено к Дню солидарности с Беларусью, инициированному лидером оппозиции Светланой Тихановской. 

Как сообщалось, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
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