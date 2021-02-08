



"Достопочтенный Марк Гарно, министр иностранных дел, сегодня объявил, что Канада выделит 2,25 миллиона долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Беларуси", - говорится в пресс-релизе.





Там также уточняется, что эта поддержка дополняет ранее объявленное выделение $600 тыс. для помощи гражданскому обществу, "с уделением особого внимания женщинам и независимым СМИ".





В сообщении, пишет interfax.by, также сказано, что объявление о выделении средств приурочено к Дню солидарности с Беларусью, инициированному лидером оппозиции Светланой Тихановской.





Как сообщалось, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.



