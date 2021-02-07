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Правозащитники: В январе в Беларуси по политическим мотивам задержаны более 870 человек

В январе в Беларуси по политическим мотивам задержаны 873 человека, говорится в сообщении на сайте "Весны".



"Правозащитникам известно, что в январе по политическим мотивам было задержано не менее 873 человек", - говорится в сообщении. 

В том числе, более 390 женщин и 475 мужчин, уточнили в центре. 

Также правозащитникам известно о задержании шести несовершеннолетних, самому младшему из них - 13 лет. Кроме того, известно о задержании двух 72-летних мужчин. 

"В первом месяц 2021 года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестом наказано 304 человека, штрафом — 137, двое — арестом и штрафом. 40 протоколов отправлено на доработку, и только 6 административных дел прекращено", - рассказали в центре. 

Правозащитники сообщили, что 173 человека наказаны арестом на срок от 15 до 22 суток, 24 человека наказаны максимальным арестом на 25 суток, 10 человек — штрафом в 50 базовых величин (базовая величина составляет Br29, или около $11 - ИФ), один — в 70 базовых величин. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. 
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