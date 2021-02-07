



"#БеларусьМыВместе в этот День солидарности и каждый день, пока все политические заключенные не выйдут на свободу и все виновные не будут привлечены к ответственности", — написал по итогам встречи руководитель представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.





Он подчеркнул, что недопустимо преследовать и убивать людей только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав.





По состоянию на 7 февраля в Беларуси — 228 политзаключённых. Некоторые из них сидят за решёткой уже больше 8 месяцев. Несколько человек во время протестов, которые начались после президентских выборов, были убиты или найдены мёртвыми при странных обстоятельствах.











