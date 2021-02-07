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Главы дипмиссий ЕС встретились с родственниками белорусов, убитых на протестах

7 февраля главы дипмиссий ЕС встретились в Минске с родственниками белорусов, убитых на протестах. Во встрече приняли участие и родные нескольких политических заключенных Беларуси. Среди них была Марина Адамович — жена политика Николая Статкевича.
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"#БеларусьМыВместе в этот День солидарности и каждый день, пока все политические заключенные не выйдут на свободу и все виновные не будут привлечены к ответственности", — написал по итогам встречи руководитель представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель.

Он подчеркнул, что недопустимо преследовать и убивать людей только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав. 

По состоянию на 7 февраля в Беларуси — 228 политзаключённых. Некоторые из них сидят за решёткой уже больше 8 месяцев. Несколько человек во время протестов, которые начались после президентских выборов, были убиты или найдены мёртвыми при странных обстоятельствах.
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