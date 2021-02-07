



В статье под названием "Без путинизма и популизма", опубликованной на сайте "Эхо Москвы", Явлинский скептически оценивает прошедшие протесты. "На протестные акции в Москве в январе 2021 года вышло меньше людей, чем выходило в 2011-м, 2012-м и даже 2019-м", – пишет неформальный лидер "Яблока". "Не следует думать, что протесты пугают власть или являются неожиданностью для Кремля", – замечает Явлинский, предсказывая, что они лишь станут поводом для ужесточения репрессий.





Большая часть статьи посвящена критике политических позиций и деятельности Навального. Его сторонников Явлинский сравнивает со сторонниками Верховного совета России в 1993 году, когда "объединились коммунисты, националисты, фашисты и другие разнообразные несогласные". Расследования Навального, посвящённые коррупции, по мнению Явлинского, способствовали росту социальной розни в обществе, а также стали инструментом в "подковёрной борьбе элит". Явлинский призвал к международному расследованию отравления Навального, но при этом назвал отравление "странным" и заявил, что на Западе вокруг него разыграли "шумное шоу".





"Политическое направление Навального – это популизм и национализм", – утверждает Явлинский, ссылаясь на высказанное 10 лет назад мнение ныне покойной Валерии Новодворской, известного демократического политика. "Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой... Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях", – пишет Явлинский.





Сторонников Навального лидер "Яблока" обвиняет в вождизме и неспособности к компромиссам, а также в том, что их заботит только судьба Навального, но не, например, война на Украине или в Сирии. При этом Явлинский пишет, что "Навального с командой, возможно, используют втемную, а собирать урожай будут другие". Явлинский оценивает сторонников Навального так: "Казалось бы, невозможно было предположить иного приговора. Но теперь заламывание рук и стенания на тему "как жить дальше?" только подтверждают, что до последнего момента ждали, что сверху снова подмигнут и отпустят. Отсюда же и бесконечный "плач Ярославны".





Статья Явлинского уже вызвала шквал критики, От его позиции открещиваются многие члены партии "Яблоко".





&quo Не надо нервничать и метать громы и молнии. Текст Григория Алексеевича адресован вовсе не нам, обитающим внизу и когда-то голосовавшим за Явлинского и "Яблоко": мы для Григория Алексеевича – давно отрезанный ломоть. Текст адресован Кремлю – как ясный сигнал о готовности еще разок послужить безопасной либеральной оппозицией на государственном финансировании", – отметил Шендерович.





Он назвал поступок Явлинского "расчетливой подлостью", после которой знаковым лицам "Яблока" "придется либо лечь лицом в грязь следом за лидером партии, либо публично дистанцироваться от него"





"Очень четкий и продуманный текст", – заявил Шендерович.



