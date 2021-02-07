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ЕС предложит Беларуси комплексную экономическую поддержку

Верховный представитель Евросоюза Боррель и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Вaрхеи выпустили заявление по случаю Международного дня солидарности с Беларусью.



Евросоюз готов предложить Беларуси "всеобъемлющий план экономической поддержки". Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Вaрхеи. Документ распространила пресс-служба Еврокомиссии. 

"ЕС увеличил помощь народу Беларуси и готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки", - отмечается в документе. 

"На протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года" жители Беларуси продолжают мирно выходить на демонстрации, "несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима", подчеркнули Боррель и Вaрхеи. Брюссель призывает к освобождению политзаключенных и журналистов Брюссель требует, чтобы все "произвольно задержанные" в ходе акций протеста, включая политзаключенных и журналистов, были "немедленно и безоговорочно" освобождены. 

"Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении. 

ЕС продолжает призывать "к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам", резюмировали европейские политики. 
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