ЕС предложит Беларуси комплексную экономическую поддержку









Евросоюз готов предложить Беларуси "всеобъемлющий план экономической поддержки". Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Вaрхеи. Документ распространила пресс-служба Еврокомиссии.





"ЕС увеличил помощь народу Беларуси и готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки", - отмечается в документе.





"На протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года" жители Беларуси продолжают мирно выходить на демонстрации, "несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима", подчеркнули Боррель и Вaрхеи. Брюссель призывает к освобождению политзаключенных и журналистов Брюссель требует, чтобы все "произвольно задержанные" в ходе акций протеста, включая политзаключенных и журналистов, были "немедленно и безоговорочно" освобождены.





"Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.





ЕС продолжает призывать "к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам", резюмировали европейские политики.