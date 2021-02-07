7 февраля – международный День солидарности с Беларусью

Сегодня, 7 февраля, проходит международный День солидарности с Беларусью. Как сообщила в своем телеграм-канале Светлана Тихановская, к нему присоединились тысячи человек из самых разных стран мира.





В этот день президентский дворец в Вильнюсе украсит подсветка в цветах национального флага Беларуси.









Самое высокое здание Варшавы подсветят в бело-красно-белых цветах. Кроме того, национальный флаг Беларуси поднимут над городской ратушей.





В Молдове и Румынии поставят пьесу Андрея Курейчика «Обиженные. Беларусь» о событиях в нашей стране после 9 августа. С 7 по 22 февраля состоится целый марафон из спектаклей, в котором примут участие 16 театров Румынии и Молдовы.





Состоится акция «6 миллионов шагов» в Литве, в который сможет принять участие каждый литовец.





Будет запущена кампания Международной амнистии за освобождение политзаключенных.





«Законно избранные чиновники и политики не боятся отчитываться перед народом. Так и делает канцлер Германии, которая каждую неделю записывает подкаст. В этот раз она затронула тему Беларуси», – отметила Тихановская.





«Белорусы мирно и с удивительной стойкостью демонстрируют противодействие фальсификации результатов выборов, за политические перемены и глубокие преобразования в своей стране. Однако государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации — насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить», – цитирует телеграм-канал Тихановской Ангелу Меркель.





Солидарность с белорусским народом, который «ведет борьбу за демократию и права человека в своей стране» выразил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, проведение Международного дня солидарности привлечет внимание к стремлению белорусов к мирным демократическим переменам и необходимости каждый день отстаивать демократические ценности во всех странах мира.







