Сделайте первый шаг. Освободите Марию Колесникову.

Александр Григорьевич!





Мы почти знакомы: несколько лет назад Ваша пресс-секретарь звонила мне, чтобы передать от Вашего имени, что в Беларуси нет политической цензуры, и я могу приехать туда с концертами. Я попросил ее поскорее донести эту благую весть до директоров концертных залов, потому что они как раз были не в курсе и думали, что политическая цензура в Беларуси есть.





Но я сейчас не об этом, а о Марии Колесниковой.





С ней у Вас получилось совсем неловко: после того, как выяснилось, что от Бабарико в тюрьме вреда меньше, чем от Колесниковой на воле, Вы хотели по-тихому выпихнуть Марию из страны, но она, совершенно неожиданно, оказалась не предметом, а человеком. Такое иногда случается, и это большая досада для руководителей Вашего масштаба, рожденных рулить массами, но совершенно не понимающих, что делать со свободными людьми.





Мария сорвала Вашу блестящую спецоперацию. Она уничтожила свой паспорт на украинской границе и осталась на своей родине — родине, к прискорбию, также и Вашей.





И тогда вы сшили ей уголовку (ну, вы помните).





Уголовка эта совершенно не лезет на Марию: швы расползаются, и белые нитки лезут в глаза. Сами посудите: если она причинила вред государству, почему же ее пытались сбагрить вон, а не арестовали сразу? И зачем она рвала свой паспорт, если хотела бежать?





В Беларуси не все люди шизофреники, Александр Григорьевич. Мария (имею честь знать ее лично), поверьте, человек исключительно нормальный, с ясным сознанием и нерасщепленной волей. Более того, она умеет играть на флейте! — а это ремесло почти не уступает по сложности работе политрука. (Подробнее об этом есть в пьесе «Гамлет» — попросите кого-нибудь пересказать своими словами.)





Так вот, о Марии. Ее надо отпустить на свободу, Александр Григорьевич. Ей-богу, самое время. Вы уже показали свою немыслимую крутизну в обращении с безоружным народом; вы напрямую общаетесь с богами, и они сообщают вам правильные результаты голосования; вы гений регионального масштаба, и после смерти Чавеса на Земле почти не осталось отмороженных на Вашу глубину, — это уже поняли все, и если Вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет Вас в недостаточной жестокости или склонности к либерализму. Это пятно на репутации Вам не грозит.





А позора станет чуть меньше. Вот ей-богу.





И может быть даже какой-нибудь неосторожный западный политик решит после этого, что с Вами можно разговаривать…





Подумайте, а?





Сделать вид, что Марии Колесниковой в природе, у Вас все равно не получится, а любой обвинительный приговор лишний раз привлечет внимание мира к вашей одухотворенной физиономии, лучащейся накопленным добром — и к стране, которую Вы продолжаете прилюдно любить, не особо интересуясь ее ощущениями.





Дорога в тысячу ли начинается с первого шага, говорят китайцы, к которым Вы теперь очень прислушиваетесь, потому что больше с Вами уже не разговаривает никто.





Сделайте первый шаг. Освободите Марию Колесникову.



