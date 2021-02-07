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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Что показывает «масштабный опрос», проводимый Лукашенко?

Пишет политический обозреватель Юрий Дракохруст.

Что показывает «масштабный опрос», проводимый Лукашенко?
Но опрос же еще не проводился, Лукашенко его только анонсировал, возразит читатель. Но даже форма и содержание анонса уже кое-что говорят о состоянии белорусского общества.

Во всем мире, в частности в соседних странах, многие опросы общественного мнения по общественно-политическим вопросам проводятся и накануне важных политических событий, и когда таких событий нет. Там очень много исследовательских центров, они конкурируют между собой, конкуренция обеспечивает объективность исследования. Правительство нигде не объявляет новое исследование как чрезвычайное событие.

Но в Беларуси независимые исследовательские центры, которые проводили подобные исследования, либо уничтожены, либо им фактически запрещено изучать общественное мнение по наиболее актуальным социально-политическим вопросам. Они его не изучают.

Представители даже государственной социологии, осмеливающиеся публиковать официальные опросы, не соответствующие идиллической картине единства народа и власти, теряют свои позиции, как это было с директором Академического института социологии Геннадием Коршуновым.

Только в такой ситуации проведение очередного опроса становится сенсацией, достойной анонса сверху.

Еще одним показательным моментом объявления является объявление о том, что опрос будет проводиться зарубежными исследователями, мол, для объективности. А что случилось с объективностью белорусских исследователей? По официальной версии, все зло творится из-за границы, именно там поселились «кукловоды», сбивая с толку доверчивых белорусов. Почему социологов приглашают из этих «марионеточных» гнезд, почему не из собственных - проверенных и надежных?

Ну вот как-то так. Правительство хорошо осознает уровень доверия общества к его научным сервисам. Очень скромный. Сложно сказать, верит ли сам Лукашенко в 80% на прошедших выборах. Но он понимает, что в почти 80%, предсказанные накануне выборов официальными социологами, люди не верят. Иначе зачем отказываться от услуг исследователей, столь точных в своих прогнозах, зачем звонить иностранцам?

Также стоит отметить ноу-хау социологической мысли - гарантии анонимности, предоставленные высшей властью. Опять же, в других странах почему-то нет необходимости гарантировать анонимность опросов с высоких трибун, это как-то обеспечивают сами социологи, даже в авторитарной России.

И то, что власти в Беларуси считают необходимым гарантировать это, тоже очень показательно.

Вдруг респонденты будут воспринимать вопросы социологов как вопрос палачей на Окрестина: любишь ли ты президе а, мерзавец? Действительно, нужны особые усилия, чтобы не перепутали.

Наконец, обещание «масштабного» опроса. Что ж, политик не обязан разбираться в тонкостях социологического ремесла, но грамотные советники могли бы объяснить начальнику, что в данном случае больше - не значит лучше.

Обычно социологи во всем мире опрашивают около 1000-1500 человек, чтобы выяснить общественное мнение с высокой степенью точности. Если столько опрошено методом случайной выборки, то по законам статистики полученные в опросе результаты отличаются от реальных (тех, которые имеют место во всем обществе) с большой вероятностью не более 3%.

Другими словами, если при правильно сформированной выборке в 1000 человек оказалось, что Лукашенко поддерживают, скажем, 20% (или 80%), то на самом деле это означает, что его поддерживают от 17% до 23% (соответственно - от От 77% до 83%).

При этом по тем же законам статистики для повышения точности, например, с 3% до 1%, размер выборки следует увеличить не в 3, а в 9 раз. А смысл? Овчинка не стоит выделки.

Дело здесь не в размерах, а в правильно сформированной выборке, она должна быть строго случайной, то есть у каждого взрослого белоруса должны быть равные шансы попасть в нее. Если это предусмотрено, то хватит и тысячи респондентов.

Это хорошо знают профессиональные социологи. Но либо властям не сказали, либо они не послушали и решили не дурить себе голову такими сложными вещами, а поразить аудиторию «масштабом» обещанного опроса.

Зарубежные профессиональные социологи, литовские и русские, отзываются о его обещаниях с нескрываемым сарказмом и насмешкой.

И неспроста. Ни у них, ни у белорусской общественности нет сомнений в том, что объявленный «масштабный опрос» приведет к очередному панегирику белорусским властям, а председатель Союза журналистов Андрей Кривошеев снова, как и перед выборами, сообщит об очередной «сенсации». «масштабный опрос» засвидетельствовал, что подавляющее большинство белорусов лично поддерживают Александра Григорьевича и его курс. Кто бы сомневался.

Между тем, реальный уровень поддержки Лукашенко, отношение белорусов к важным общественно-политическим вопросам было бы действительно интересно выяснить и измерить. Не исключаю, что результат этого измерения для многих может оказаться неожиданным.

Но анонсированное Лукашенко исследование этого не покажет. Однако само заявление кое-что говорит о белорусском обществе - и об атмосфере в нем, и о крайнем недоверии, по крайней мере, значительной части общества ко всему, что исходит от власти.

Перевод UDF.by
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