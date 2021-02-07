Что показывает «масштабный опрос», проводимый Лукашенко?

Но опрос же еще не проводился, Лукашенко его только анонсировал, возразит читатель. Но даже форма и содержание анонса уже кое-что говорят о состоянии белорусского общества.





Во всем мире, в частности в соседних странах, многие опросы общественного мнения по общественно-политическим вопросам проводятся и накануне важных политических событий, и когда таких событий нет. Там очень много исследовательских центров, они конкурируют между собой, конкуренция обеспечивает объективность исследования. Правительство нигде не объявляет новое исследование как чрезвычайное событие.





Но в Беларуси независимые исследовательские центры, которые проводили подобные исследования, либо уничтожены, либо им фактически запрещено изучать общественное мнение по наиболее актуальным социально-политическим вопросам. Они его не изучают.





Представители даже государственной социологии, осмеливающиеся публиковать официальные опросы, не соответствующие идиллической картине единства народа и власти, теряют свои позиции, как это было с директором Академического института социологии Геннадием Коршуновым.





Только в такой ситуации проведение очередного опроса становится сенсацией, достойной анонса сверху.





Еще одним показательным моментом объявления является объявление о том, что опрос будет проводиться зарубежными исследователями, мол, для объективности. А что случилось с объективностью белорусских исследователей? По официальной версии, все зло творится из-за границы, именно там поселились «кукловоды», сбивая с толку доверчивых белорусов. Почему социологов приглашают из этих «марионеточных» гнезд, почему не из собственных - проверенных и надежных?





Ну вот как-то так. Правительство хорошо осознает уровень доверия общества к его научным сервисам. Очень скромный. Сложно сказать, верит ли сам Лукашенко в 80% на прошедших выборах. Но он понимает, что в почти 80%, предсказанные накануне выборов официальными социологами, люди не верят. Иначе зачем отказываться от услуг исследователей, столь точных в своих прогнозах, зачем звонить иностранцам?





Также стоит отметить ноу-хау социологической мысли - гарантии анонимности, предоставленные высшей властью. Опять же, в других странах почему-то нет необходимости гарантировать анонимность опросов с высоких трибун, это как-то обеспечивают сами социологи, даже в авторитарной России.





И то, что власти в Беларуси считают необходимым гарантировать это, тоже очень показательно.





Вдруг респонденты будут воспринимать вопросы социологов как вопрос палачей на Окрестина: любишь ли ты президе а, мерзавец? Действительно, нужны особые усилия, чтобы не перепутали.





Наконец, обещание «масштабного» опроса. Что ж, политик не обязан разбираться в тонкостях социологического ремесла, но грамотные советники могли бы объяснить начальнику, что в данном случае больше - не значит лучше.





Обычно социологи во всем мире опрашивают около 1000-1500 человек, чтобы выяснить общественное мнение с высокой степенью точности. Если столько опрошено методом случайной выборки, то по законам статистики полученные в опросе результаты отличаются от реальных (тех, которые имеют место во всем обществе) с большой вероятностью не более 3%.





Другими словами, если при правильно сформированной выборке в 1000 человек оказалось, что Лукашенко поддерживают, скажем, 20% (или 80%), то на самом деле это означает, что его поддерживают от 17% до 23% (соответственно - от От 77% до 83%).





При этом по тем же законам статистики для повышения точности, например, с 3% до 1%, размер выборки следует увеличить не в 3, а в 9 раз. А смысл? Овчинка не стоит выделки.





Дело здесь не в размерах, а в правильно сформированной выборке, она должна быть строго случайной, то есть у каждого взрослого белоруса должны быть равные шансы попасть в нее. Если это предусмотрено, то хватит и тысячи респондентов.





Это хорошо знают профессиональные социологи. Но либо властям не сказали, либо они не послушали и решили не дурить себе голову такими сложными вещами, а поразить аудиторию «масштабом» обещанного опроса.





Зарубежные профессиональные социологи, литовские и русские, отзываются о его обещаниях с нескрываемым сарказмом и насмешкой.





И неспроста. Ни у них, ни у белорусской общественности нет сомнений в том, что объявленный «масштабный опрос» приведет к очередному панегирику белорусским властям, а председатель Союза журналистов Андрей Кривошеев снова, как и перед выборами, сообщит об очередной «сенсации». «масштабный опрос» засвидетельствовал, что подавляющее большинство белорусов лично поддерживают Александра Григорьевича и его курс. Кто бы сомневался.





Между тем, реальный уровень поддержки Лукашенко, отношение белорусов к важным общественно-политическим вопросам было бы действительно интересно выяснить и измерить. Не исключаю, что результат этого измерения для многих может оказаться неожиданным.





Но анонсированное Лукашенко исследование этого не покажет. Однако само заявление кое-что говорит о белорусском обществе - и об атмосфере в нем, и о крайнем недоверии, по крайней мере, значительной части общества ко всему, что исходит от власти.







