







"Персональных санкций, введённых в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников (Александра) Лукашенко", - заявила Бир, выступая на онлайн-конференции "Солидарность с Беларусью" в субботу.





При этом она добавила, что европейские страны "должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусским властями".





Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в свою очередь заявила, что "для давления на режим нужно ввести эффективные санкции против его "кошельков", силовиков, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто сейчас незаконно судит белорусов".





По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", с начала кампании по выборам президента в 2020 году в стране заведено более 1000 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, которые проходили после избирательной кампании. За последние два месяца 2020 года, по данным ПЦ "Весна", было вынесено более 100 приговоров по уголовным делам, связанным с протестами и их последствиями. В январе 2021 года суды республики вынесли не менее 46 приговоров по "политическим делам".





Как сообщалось, в прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Белоруссии, включающему 29 физических и семь юридических лиц.





В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Беларуси, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".



