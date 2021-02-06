"Мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 млн евро", - заявил министр, цитирует interfax.by





По его словам, Германия предложит стипендии студентам, которые были исключены из университетов за участие в демонстрациях."Мы будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии", - пообещал Маас.









"Мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", - сказал он.











