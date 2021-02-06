Лукашенко надоел Путину

Мы видели выборы в Беларуси. Сейчас там тупик. Куда дальше может двигаться политическая жизнь северной соседки Украины?





- Нынешняя ситуация в Беларуси - это новая реальность, вернуть назад невозможно. Лукашенко будет пытаться удержаться, что будет вызывать дальнейшую обструкцию Запада. Экономическая зависимость Минска от Москвы - огромная, отток бизнеса нарастает. На мой взгляд, в России здесь весомые рычаги влияния.





Лукашенко Кремлю надоел. Не могу сказать, есть кандидатуры на его замену, как будет развиваться ситуация с Виктором Бабарыка, что будет с конституцией Беларуси. Но в России от Лукашенко ждут изменений или от него, или связанных с его уходом от власти.





А если идти путем сохранения власти Лукашенко?





- Если Россия будет давать Лукашенко несколько миллиардов долларов в год, то в Беларуси ничего не изменится. Не вижу потенциала в гражданского общества довести дело до конца. Люди будут выезжать из страны, репрессии не уменьшаться. Мы видим пример Хабаровска: были митинги в защиту губернатора, но со временем все затихло. Мобилизация "в длинную" в наших странах не работает. Поэтому Беларусь, хоть и является полем боя между Западом и Россией, но это конфликт малой интенсивности.



