







Лидерами рейтинга стали Бабарико, Лукашенко и «никто».





Данные опроса опубликовал основатель Центра новых идей и сотрудник британской организации Chatham House Рыгор Астапеня в своем телеграм-канале.





Люди могли выбрать до трех людей из нижнего списка, поэтому сумма рейтингов больше 100%.





Из этих людей, кто кажется вам наиболее достойным чтобы стать президентом Беларуси?





Виктор Бабарико - 35%

Александр Лукашенко - 24%

Павел Латушко - 18%

Светлана Тихановская - 11%

Валерий Цепкало - 10%

Сергей Тихановский - 9%

Мария Колесникова - 8%

Сергей Румас - 7%

Николай Статкевич - 4%

Владимир Макей - 4%

Зенон Позняк - 2%

Андрей Дмитриев - 2%

Наталья Качанова - 1%

Максим Знак - 1%

Анатолий Лебедько - 1%

Владимир Караник - 1%

Вероника Цепкало - 1%

Павел Северинец - 1%

Юрий Караев - 1%

Никто из вышеперечисленных - 19%

Социологическое исследование было проведено британской организацией Chatham House с 14 по 20 января среди белорусских городских жителей методом CAWI. Выборка была репрезентативная. В опросе приняло участие 926 человек.



