+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Бабарико и Лукашенко. Появился рейтинг наиболее известных политиков и чиновников Беларуси

Основатель Центра новых идей и сотрудник Chatham House Рыгор Астапеня поделился данными январского опроса белорусов. В нем предлагается выбрать из списка наиболее достойных президентства людей.

Бабарико и Лукашенко. Появился рейтинг наиболее известных политиков и чиновников Беларуси


Лидерами рейтинга стали Бабарико, Лукашенко и «никто»

Данные опроса опубликовал основатель Центра новых идей и сотрудник британской организации Chatham House Рыгор Астапеня в своем телеграм-канале. 

Люди могли выбрать до трех людей из нижнего списка, поэтому сумма рейтингов больше 100%. 

Из этих людей, кто кажется вам наиболее достойным чтобы стать президентом Беларуси?

Виктор Бабарико - 35%
Александр Лукашенко - 24%
Павел Латушко - 18%
Светлана Тихановская - 11%
Валерий Цепкало - 10%
Сергей Тихановский - 9%
Мария Колесникова - 8%
Сергей Румас - 7%
Николай Статкевич - 4%
Владимир Макей - 4%
Зенон Позняк - 2%
Андрей Дмитриев - 2%
Наталья Качанова - 1%
Максим Знак - 1%
Анатолий Лебедько - 1%
Владимир Караник - 1%
Вероника Цепкало - 1%
Павел Северинец - 1%
Юрий Караев - 1%
Никто из вышеперечисленных - 19%
Социологическое исследование было проведено британской организацией Chatham House с 14 по 20 января среди белорусских городских жителей методом CAWI. Выборка была репрезентативная. В опросе приняло участие  926 человек.
Виктор Беляев, Thinktanks.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Точка невозврата А. Лукашенко
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]