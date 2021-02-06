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Ангела Меркель подтвердила, что не признает Александра Лукашенко президентом

Германия и Европейский союз (ЕС) продолжат привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Об этом сообщила в субботу, 6 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, опубликованном на сайте федерального правительства.


«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала она.

Меркель добавила, что Германия и ЕС не признают результаты выборов президента в Беларуси, которые прошли в августе 2020 года.

«Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы», — отметила канцлер.

Ангела Меркель подчеркнула, что президентские выборы в Беларуси не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

Ангела Меркель пригрозила Беларуси новым пакетом санкций, если нарушение прав человека в Беларуси будет продолжено. Она также выразила солидарность с белорусами, которые выходят с протестом против произвола.  
Gazeta.ru
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